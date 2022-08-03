Московский нуар. Серия 2
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Московский нуар (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, Dirigenten
Триллер, Драма18+

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О сериале

Действие происходит в Москве конца 1990-х. Олигархи, банкиры, спецслужбы и бандиты делят некую неприлично дорогую нефтяную компанию, а порядочный экспат из Швеции пытается не сойти с ума от всего этого беспредела.

Страна
Швеция, Франция, Польша, Литва, Финляндия
Жанр
Драма, Триллер
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Московский нуар»