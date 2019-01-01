МосГорСмех. Серия 8
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МосГорСмех (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2019, МосГорСмех. Серия 8
Комедии, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Все дороги ведут в Москву. Вечно живой Ленин, коммерческая милиция, супруги в жизни и на ТВ, жeлтая пресса, чиновники и бездомные, уличные музыканты и оргкомитет Олимпиады-80 — все они любят свой город и шутят про него.

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