МосГорСмех (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Все дороги ведут в Москву. Вечно живой Ленин, коммерческая милиция, супруги в жизни и на ТВ, жeлтая пресса, чиновники и бездомные, уличные музыканты и оргкомитет Олимпиады-80 — все они любят свой город и шутят про него.

