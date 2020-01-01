4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

На этом уроке мы совершим увлекательное путешествие по водным просторам России, узнаем множество удивительных фактов об истории, названиях, характере и особенностях, животном и растительном мире морей, рек и озер нашей страны. Поймем, почему Каспийское озеро называют морем, почему Байкал такой прозрачный, почему суда тонут в Ладожском озере, почему Волгу называют матушкой и многое другое.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Моря, озера и реки России 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.