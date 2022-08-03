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Море. Горы. Керамзит
1-й сезон
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Море. Горы. Керамзит (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, Море. Горы. Керамзит. Сезон 1. Серия 5
Комедия, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В одном из прибрежных посeлков Сочи, Весeлом, русские староверы живут бок о бок с черкесами, армянами, греками и пр. Течeт размеренная жизнь: староверы молятся и выращивают овощи, остальные — зарабатывают на туристах. Внезапно привычную жизнь посeлка нарушает известие — в Сочи будет Олимпиада. В посeлок Весeлое приходит олимпийская стройка.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
1.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Море. Горы. Керамзит»