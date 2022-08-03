Море. Горы. Керамзит (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

В одном из прибрежных посeлков Сочи, Весeлом, русские староверы живут бок о бок с черкесами, армянами, греками и пр. Течeт размеренная жизнь: староверы молятся и выращивают овощи, остальные — зарабатывают на туристах. Внезапно привычную жизнь посeлка нарушает известие — в Сочи будет Олимпиада. В посeлок Весeлое приходит олимпийская стройка.

