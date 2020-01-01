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8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
6.02020, Моральный выбор
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сегодня мы поговорим о том, почему в одних ситуациях человек поступает правильно, а в других неправильно. Попытаемся разобраться, что за это отвечает и как вообще должен вести себя человек. Поговорим о проблемах морального выбора и о том, можно ли заставить всех людей вести себя хорошо.
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