8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Сегодня мы поговорим о том, почему в одних ситуациях человек поступает правильно, а в других неправильно. Попытаемся разобраться, что за это отвечает и как вообще должен вести себя человек. Поговорим о проблемах морального выбора и о том, можно ли заставить всех людей вести себя хорошо.



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