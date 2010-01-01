Монк. Серия 37
Wink
Детям
Монк
1-й сезон
37-я серия

Монк (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

2010, Monk Little Dog
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

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Сюжет

Монк ни секунды не может усидеть на месте и постоянно попадает в разные смешные передряги. Его любопытство так велико, что порой мешает и ему самому, и окружающим. Но Монку очень скучно в одиночестве, поэтому он не упускает возможности с кем-нибудь подружиться и повеселиться вместе с новым знакомым.

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Рейтинг

6.1 IMDb