Монк. Серия 2
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Детям
Монк
1-й сезон
2-я серия

Монк (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2010, Monk Little Dog
Мультсериалы, Для самых маленьких18+

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О сериале

Монк ни секунды не может усидеть на месте и постоянно попадает в разные смешные передряги. Его любопытство так велико, что порой мешает и ему самому, и окружающим. Но Монку очень скучно в одиночестве, поэтому он не упускает возможности с кем-нибудь подружиться и повеселиться вместе с новым знакомым.

Страна
Южная Корея, Франция
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

6.1 IMDb