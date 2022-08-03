Монк (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
2010, Monk Little Dog
Мультсериалы, Для самых маленьких18+
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О сериале
Монк ни секунды не может усидеть на месте и постоянно попадает в разные смешные передряги. Его любопытство так велико, что порой мешает и ему самому, и окружающим. Но Монку очень скучно в одиночестве, поэтому он не упускает возможности с кем-нибудь подружиться и повеселиться вместе с новым знакомым.
СтранаЮжная Корея, Франция
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
6.1 IMDb