Монк (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Монк ни секунды не может усидеть на месте и постоянно попадает в разные смешные передряги. Его любопытство так велико, что порой мешает и ему самому, и окружающим. Но Монку очень скучно в одиночестве, поэтому он не упускает возможности с кем-нибудь подружиться и повеселиться вместе с новым знакомым.

