MONEYпуляторы (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Глубокое одиночество и страх быть отверженными, отчаянное желание любви и готовность сделать всё, чтобы не упустить надежду на счастье, подтолкнуло героинь сериала прямо в лапы аферистов. Чтобы втереться в доверие, один представлялся генералом спецслужб, другой одаривал «бриллиантами», а третий предложил открыть совместный бизнес. Жертвы и Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода и Берлина долго молчали, боясь не только рассказывать другим, но даже признаться самим себе в том, что оказались обмануты.





