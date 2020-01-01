11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Монетарная политика
Этот видеоурок поможет получить пользователям представление о теме Монетарная политика. На этом занятии мы обсудим тот макроэкономический инструмент, при помощи которого государство пытается оказывать воздействие на общеэкономическую ситуацию в стране, а именно: монетарную политику государства.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

