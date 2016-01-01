Мона и Скетч. Сезон 2. Серия 3
Мона и Скетч
2-й сезон
3-я серия

Мона и Скетч (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

6.52016, Mona & Sketch
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

О сериале

Познакомьтесь с Моной — любопытной и авантюрной девушкой с очень особенным другом по имени Скетч. Скетч не может говорить, но он точно умеет рисовать. Каждый эпизод — новое приключение, где Мона использует свое воображение, чтобы придумать, что она хочет. Скетч любит дразнить Мону, но в итоге исполняет ее желания.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг