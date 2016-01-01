Мона и Скетч (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Познакомьтесь с Моной — любопытной и авантюрной девушкой с очень особенным другом по имени Скетч. Скетч не может говорить, но он точно умеет рисовать. Каждый эпизод — новое приключение, где Мона использует свое воображение, чтобы придумать, что она хочет. Скетч любит дразнить Мону, но в итоге исполняет ее желания.



Сериал Мона и Скетч 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.