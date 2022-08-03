Мона и Скетч (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkДетямМона и Скетч1-й сезон3-я серия
О сериале
Познакомьтесь с Моной — любопытной и авантюрной девушкой с очень особенным другом по имени Скетч. Скетч не может говорить, но он точно умеет рисовать. Каждый эпизод — новое приключение, где Мона использует свое воображение, чтобы придумать, что она хочет. Скетч любит дразнить Мону, но в итоге исполняет ее желания.