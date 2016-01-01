Мона и Скетч. Сезон 1. Серия 1
Wink
Детям
Мона и Скетч
1-й сезон
1-я серия

Мона и Скетч (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.52016, Mona & Sketch
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Сюжет

Познакомьтесь с Моной — любопытной и авантюрной девушкой с очень особенным другом по имени Скетч. Скетч не может говорить, но он точно умеет рисовать. Каждый эпизод — новое приключение, где Мона использует свое воображение, чтобы придумать, что она хочет. Скетч любит дразнить Мону, но в итоге исполняет ее желания.

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