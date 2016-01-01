Момент. Серия 2
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Момент
1-й сезон
2-я серия

Момент (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2016, Момент. Серия 2
Документальный0+

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О сериале

Кормление птенцов, ночная охота, создание гнезда — обычные, но очень красивые моменты в жизни птиц. Неспешный и внимательный к деталям, этот проект поможет увидеть и другие вещи, которые человек, давно отдалившийся от природы, часто не замечает — дыхание травы, блестящий рой насекомых и землю с высоты птичьего полeта.

Сериал Момент 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

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