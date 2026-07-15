Молот ведьм. Сезон 1. Серия 7
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Молот ведьм
1-й сезон
7-я серия
2024, Молот ведьм. Сезон 1. Серия 7
Фэнтези16+

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Молот ведьм (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Город Калязин — маленький, живописный, в общем-то как и множество таких городов. Ничего необычного, если не считать секретный институт, занимающийся… изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает сильнейшая колдунья — Хозяйка стихий. Движимая ненавистью и желанием отомстить за свое заключение, она отсекает город от внешнего мира и начинает обращать в леших и русалок жителей города, стремясь к одному — очистить реальный мир от людей и наполнить его сказочными существами. Алексей Попов решает победить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих близких и освободить город. Вместе с ним в борьбу со злом вступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий оказывает серьезное сопротивление — в Калязине разворачивается нешуточная борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

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