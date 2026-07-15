Город Калязин — маленький, живописный, в общем-то как и множество таких городов. Ничего необычного, если не считать секретный институт, занимающийся… изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает сильнейшая колдунья — Хозяйка стихий. Движимая ненавистью и желанием отомстить за свое заключение, она отсекает город от внешнего мира и начинает обращать в леших и русалок жителей города, стремясь к одному — очистить реальный мир от людей и наполнить его сказочными существами. Алексей Попов решает победить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих близких и освободить город. Вместе с ним в борьбу со злом вступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий оказывает серьезное сопротивление — в Калязине разворачивается нешуточная борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.

