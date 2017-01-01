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Молодые и голодные
5-й сезон
20-я серия

Молодые и голодные (сериал, 2017) сезон 5 серия 20 смотреть онлайн

2017, Young & Hungry
Драмы12+

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О сериале

Симпатичная блондинка Габи Даймонд устраивается персональным шеф-поваром к знаменитому молодому программисту Джошу Камински. Она моментально влюбляется в начальника, но путь к его сердцу оказывается труден и тернист, ведь у Джоша есть невеста.

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Страна
США
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодые и голодные»