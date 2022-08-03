Молодой Скала. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Молодой Скала
2-й сезон
5-я серия
8.82021, Young Rock
Комедия, Биография18+

Эта серия пока недоступна

Молодой Скала (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Рестлер, музыкант, киноактер и герой мемов – всe это Дуэйн «Скала» Джонсон. Сериал расскажет о детстве, юности и первых шагах к становлению будущей легенды. Колоритные калифорнийские 80-е и будни харизматичного парнишки, которому уготовано стать звездой, не дадут заскучать, особенно, если смотреть «Молодого Скалу» в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Биография
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Скала»