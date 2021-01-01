Молодой Скала. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Молодой Скала
1-й сезон
9-я серия
8.82021, Young Rock
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Молодой Скала (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Рестлер, музыкант, киноактер и герой мемов – всe это Дуэйн «Скала» Джонсон. Сериал расскажет о детстве, юности и первых шагах к становлению будущей легенды. Колоритные калифорнийские 80-е и будни харизматичного парнишки, которому уготовано стать звездой, не дадут заскучать, особенно, если смотреть «Молодого Скалу» в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей.

Сериал Молодой Скала 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Скала»