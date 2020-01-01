7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн
5.72020, Моллюски
Образовательные0+
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Сезоны и серии
ВведениеПростейшиеЖивотные. ГубкиЖивотные. КишечнополостныеЖивотные. Плоские червиЖивотные. Круглые червиЖивотные. Кольчатые червиЖивотные. МоллюскиЖивотные. ИглокожиеЖивотные. ЧленистоногиеЖивотные. ХордовыеОрганы и системы органовРазмножение и развитиеОсновы эволюционного ученияОсновы экологииОхрана природы
Сюжет
Почему моллюски так называются? Есть ли у них зубы? Как вообще устроены эти странные существа? Ответить самим себе на эти вопросы вам поможет наш урок.
Введены понятия: малакология, мантия, мантийная полость, радула.
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