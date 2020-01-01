7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Почему моллюски так называются? Есть ли у них зубы? Как вообще устроены эти странные существа? Ответить самим себе на эти вопросы вам поможет наш урок.



Введены понятия: малакология, мантия, мантийная полость, радула.



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