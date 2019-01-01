Моланг. Сезон 4. Серия 41
Wink
Детям
Моланг
4-й сезон
41-я серия

Моланг (мультсериал, 2019) сезон 4 серия 41 смотреть онлайн

8.92019, Molang
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Моланг – милый белый кролик. Он отличается жизнерадостностью и добродушным характером, а также неугомонным нравом. Поэтому в его жизни нет места скуке или печали. Даже самый обычный день превращается для него в удивительное и незабываемое приключение, которое вырастает из обыкновенного повседневного занятия. А уж если к нему присоединяется его верный друг – скромный и тихий цыпленок Пиу-Пиу, - бескрайний океан веселья им обеспечен.

Сериал Моланг 4 сезон 41 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb