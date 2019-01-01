Моланг (мультсериал, 2019) сезон 4 серия 29 смотреть онлайн
9.02019, Molang
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Моланг – милый белый кролик. Он отличается жизнерадостностью и добродушным характером, а также неугомонным нравом. Поэтому в его жизни нет места скуке или печали. Даже самый обычный день превращается для него в удивительное и незабываемое приключение, которое вырастает из обыкновенного повседневного занятия. А уж если к нему присоединяется его верный друг – скромный и тихий цыпленок Пиу-Пиу, - бескрайний океан веселья им обеспечен.
СтранаФранция
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb