Моланг. Сезон 2. Серия 50
Wink
Детям
Моланг
2-й сезон
50-я серия

Моланг (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 50 смотреть онлайн

9.02016, Molang
Мультсериалы6+

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О сериале

Моланг – милый белый кролик. Он отличается жизнерадостностью и добродушным характером, а также неугомонным нравом. Поэтому в его жизни нет места скуке или печали. Даже самый обычный день превращается для него в удивительное и незабываемое приключение, которое вырастает из обыкновенного повседневного занятия. А уж если к нему присоединяется его верный друг – скромный и тихий цыпленок Пиу-Пиу, - бескрайний океан веселья им обеспечен.

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Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb