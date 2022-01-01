Umanchannel (сериал, 2022) сезон 1 серия 305 смотреть онлайн
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О сериале
Привет! Вы находитесь на канале Umanchannel, где мы исследуем тему человеческого голоса и говорим о вокале и актерском мастерстве. Мы стараемся разобраться, как управлять голосом, как раскрыть свой потенциал и как достигать своих целей в музыкальной или актерской карьере.
Мы регулярно выпускаем видео на разные темы, связанные с голосом, вокалом и актерским мастерством. Мы также делаем реакции на музыкальные клипы и не только, чтобы показать нашу точку зрения и обсудить технические аспекты голосовой работы.
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