Модок или Мобильный Организм Для Организации Катастроф — это необычный суперзлодей из вселенной MARVEL, которого вы можете не знать, но с которым определенно стоит познакомиться. У него есть собственная организация по производству оружия, амбициозные планы по захвату мира и семья, уставшая от постоянного отсутствия и эгомании Модока. И как ему со всем этим справиться?

