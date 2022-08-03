МОДОК. Сезон 1. Серия 9
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МОДОК (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

5.52021, M.O.D.O.K.
Мультсериалы, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Модок или Мобильный Организм Для Организации Катастроф — это необычный суперзлодей из вселенной MARVEL, которого вы можете не знать, но с которым определенно стоит познакомиться. У него есть собственная организация по производству оружия, амбициозные планы по захвату мира и семья, уставшая от постоянного отсутствия и эгомании Модока. И как ему со всем этим справиться?

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Мультсериалы
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb