МОДОК (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
5.52021, M.O.D.O.K.
Мультсериалы, Боевик18+
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О сериале
Модок или Мобильный Организм Для Организации Катастроф — это необычный суперзлодей из вселенной MARVEL, которого вы можете не знать, но с которым определенно стоит познакомиться. У него есть собственная организация по производству оружия, амбициозные планы по захвату мира и семья, уставшая от постоянного отсутствия и эгомании Модока. И как ему со всем этим справиться?
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Мультсериалы
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АКРежиссёр
Алекс
Камер
- ЭТРежиссёр
Эрик
Таунер
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- ЭГАктриса
Эйми
Гарсиа
- Актёр
Бен
Шварц
- Актёр
Джон
Дэйли
- МФАктриса
Мелисса
Фумеро
- Актёр
Сэм
Ричардсон
- ВМАктриса
Венди
Маклендон-Кови
- ББАктёр
Бек
Беннетт
- ТДАктёр
Тревор
Дивэлл
- Актёр
Джон
Хэмм
- ДБСценарист
Джордан
Блум
- БКСценарист
Бретт
Коули
- ДБПродюсер
Джордан
Блум
- БКПродюсер
Бретт
Коули
- ФДХудожник
Фрэнк
Дюран