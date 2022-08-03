Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Wink
Здоровье ребенка. Полезные видеолекции
2-й сезон
13-я серия

2020, Мочекаменная болезнь у детей
Лекция для родителей посвящена мочекаменной болезни у детей. Подробно описываются причины данной патологии (наследственная предрасположенность, эногенные и экзогенные факторы). Далее рассказывается про клинические проявления, при которых родители могут заподозрить у своих детей мочекаменную болезнь. Затем лектор описывает возможные методы обследования, проводимые врачом, и методы лечения. Подробно описываются диеты при появлении различных конкрементов в почках. Даются рекомендации для родителей.

