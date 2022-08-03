8 класс. Геометрия (Интернет урок) (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

На этом уроке мы приступим уже к новой теме и введем новое для нас понятие многоугольник. Мы рассмотрим основные понятия, связанные с многоугольниками: стороны, вершины углы, выпуклость и невыпуклость. Затем докажем важнейшие факты, такие как теорема о сумме внутренних углов многоугольника, теорема о сумме внешних углов многоугольника. В итоге, мы вплотную подойдем к изучению частных случаев многоугольников, которые будут рассматриваться на дальнейших уроках.



