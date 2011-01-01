Мистер Саншайн (сериал, 2011) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Жизнь каждого иногда похожа на цирк. И в жизни Бена, менеджера середнячковой спортивной арены, встречаются дни, когда он чувствует себя балансирующим на канате. В этой эпатажной комедии Бену придется жонглировать многими видами спорта и развлечений, одновременно справляясь со своим рассеянным боссом и апатичными подчиненными.



