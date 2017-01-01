Мистер Робот (сериал, 2017) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Мистер Робот. Сезон 3. Серия 7
8.82017, Mr. Robot
Триллер, Драма18+

О сериале

Талантливый программист Эллиот Алдерсон предпочитает виртуальную реальность общению с людьми и ведет двойную жизнь. Днем он работает специалистом по кибербезопасности в солидной компании, а по ночам превращается в неутомимого хакера-мстителя и взламывает сайты корыстных негодяев.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.5 IMDb

