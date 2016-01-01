Мистер Робот (сериал, 2016) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Талантливый программист Эллиот Алдерсон предпочитает виртуальную реальность общению с людьми и ведет двойную жизнь. Днем он работает специалистом по кибербезопасности в солидной компании, а по ночам превращается в неутомимого хакера-мстителя и взламывает сайты корыстных негодяев.



