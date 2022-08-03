Мистер Робот. Сезон 2. Серия 11
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Мистер Робот
2-й сезон
11-я серия

Мистер Робот (сериал, 2016) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

8.82016, Mr. Robot
Триллер, Криминал18+

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О сериале

Талантливый программист Эллиот Алдерсон предпочитает виртуальную реальность общению с людьми и ведет двойную жизнь. Днем он работает специалистом по кибербезопасности в солидной компании, а по ночам превращается в неутомимого хакера-мстителя и взламывает сайты корыстных негодяев.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мистер Робот»