WinkСериалыМистер Ошибка1-й сезон30-я серия
Мистер Ошибка (сериал, 2020) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн
9.22020, Bay Yanlış
Мелодрамы, Комедии18+
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Сюжет
Жизнерадостная Эзги мечтает встретить настоящую любовь, но ей совершенно не везет в отношениях с парнями. Однажды она знакомится с Озгюром - успешным владельцем бара, который ни к чему не относится серьезно. Узнав о проблемах девушки, он решает помочь ей и становится ее наставником.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb