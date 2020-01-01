Мистер Ошибка. Сезон 1. Серия 21
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Мистер Ошибка
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Мистер Ошибка (сериал, 2020) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

9.22020, Bay Yanlış
Мелодрамы, Комедии18+

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Сюжет

Жизнерадостная Эзги мечтает встретить настоящую любовь, но ей совершенно не везет в отношениях с парнями. Однажды она знакомится с Озгюром - успешным владельцем бара, который ни к чему не относится серьезно. Узнав о проблемах девушки, он решает помочь ей и становится ее наставником.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb