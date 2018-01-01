Мистер Мерседес. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Мистер Мерседес
2-й сезон
6-я серия

Мистер Мерседес (сериал, 2018) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.42018, Mr. Mercedes
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Полицейский Билл Ходжес уходит в отставку, но спокойно отдыхать на пенсии ему не дает нераскрытое дело о жестоком массовом убийстве, которое совершил психопат на Мерседесе. Преступник мечтает о славе и желает продолжить кровавую жатву. Между ним и Ходжесом начинается игра в кошки-мышки.

Сериал Мистер Мерседес 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мистер Мерседес»