Мистер Мерседес (сериал, 2018) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Полицейский Билл Ходжес уходит в отставку, но спокойно отдыхать на пенсии ему не дает нераскрытое дело о жестоком массовом убийстве, которое совершил психопат на Мерседесе. Преступник мечтает о славе и желает продолжить кровавую жатву. Между ним и Ходжесом начинается игра в кошки-мышки.



Сериал Мистер Мерседес 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.