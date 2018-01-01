WinkСериалыМистер Мерседес2-й сезон6-я серия
Мистер Мерседес (сериал, 2018) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
8.42018, Mr. Mercedes
Фантастика, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Полицейский Билл Ходжес уходит в отставку, но спокойно отдыхать на пенсии ему не дает нераскрытое дело о жестоком массовом убийстве, которое совершил психопат на Мерседесе. Преступник мечтает о славе и желает продолжить кровавую жатву. Между ним и Ходжесом начинается игра в кошки-мышки.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
