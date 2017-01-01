Мистер Мерседес. Сезон 1. Серия 5
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Мистер Мерседес (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.42017, Mr. Mercedes
Фантастика, Триллеры18+

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Сюжет

Полицейский Билл Ходжес уходит в отставку, но спокойно отдыхать на пенсии ему не дает нераскрытое дело о жестоком массовом убийстве, которое совершил психопат на Мерседесе. Преступник мечтает о славе и желает продолжить кровавую жатву. Между ним и Ходжесом начинается игра в кошки-мышки.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мистер Мерседес»