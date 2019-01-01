WinkСериалыМистер Мамочка1-й сезон8-я серия
Мистер Мамочка (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
6.82019, Mr. Mom
Комедия16+
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О сериале
У офисного сотрудника Грэга дела в последнее время не ладятся. Идея создать свой стартап кажется гораздо привлекательнее, чем препирания с начальством и бесконечные совещания. В это же время у его жены-домохозяйки Меган появляется возможность выйти на работу, о которой она давно мечтала. Супр�уги решаются провести эксперимент по обмену обязанностями: теперь Грэг будет присматривать за детьми, а Меган — строить карьеру и обеспечивать семью.
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Рейтинг
7.1 IMDb
- ЛПРежиссёр
Лорен
Пальмиджано
- ХМАктёр
Хэйз
МакАртур
- Актриса
Андреа
Андерс
- КЛАктриса
Катрин
Ласт
- ККАктёр
Кэри
Кристофер
- ЭЛАктриса
Элизабет
Ласт
- МОАктриса
Мишель
Ортис
- МДАктриса
Минни
Джо Маццола
- ЖЛАктёр
Жан-Батист
Ловенски
- ДКАктёр
Джои
Керн
- СМАктёр
Сет
Моррис
- МКСценарист
Майк
Кулберт
- Продюсер
Андреа
Андерс
- МКПродюсер
Майк
Кулберт
- РДПродюсер
Рэйчел
Деррико
- ДКХудожница
Джой
Креттон