Мистер Мамочка (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

У офисного сотрудника Грэга дела в последнее время не ладятся. Идея создать свой стартап кажется гораздо привлекательнее, чем препирания с начальством и бесконечные совещания. В это же время у его жены-домохозяйки Меган появляется возможность выйти на работу, о которой она давно мечтала. Супр�уги решаются провести эксперимент по обмену обязанностями: теперь Грэг будет присматривать за детьми, а Меган — строить карьеру и обеспечивать семью.



Сериал Мистер Мамочка 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.