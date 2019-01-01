Мистер Мамочка. Серия 7
Wink
Сериалы
Мистер Мамочка
1-й сезон
7-я серия

Мистер Мамочка (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

6.82019, Mr. Mom
Комедия16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У офисного сотрудника Грэга дела в последнее время не ладятся. Идея создать свой стартап кажется гораздо привлекательнее, чем препирания с начальством и бесконечные совещания. В это же время у его жены-домохозяйки Меган появляется возможность выйти на работу, о которой она давно мечтала. Супруги решаются провести эксперимент по обмену обязанностями: теперь Грэг будет присматривать за детьми, а Меган — строить карьеру и обеспечивать семью.

Сериал Мистер Мамочка 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.1 IMDb