Мистер Драйв (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Эта серия пока недоступна
О сериале
Антон Перекин — повелитель танца. Ему подвластны все жанры: латина, хип-хоп, контемп, стрипдэнс, вок. Удивительная харизма, невероятная пластика, бешеная энергетика — он настоящий Мистер Драйв. Всего 15 минут в день, проведенные в компании с Антоном, подарят вам мощный поток энергии, сил и уверенности в себе.
