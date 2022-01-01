Мисс 89. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Мисс 89
1-й сезон
2-я серия
7.82022, Señorita 89
Триллер, Драма18+

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Мисс 89 (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

32 девушки приезжают в поместье, где им предстоит три месяца усиленно готовиться к конкурсу красоты «Мисс Мексика 89». Отрезанные от внешнего мира, они должны сидеть на жестких диетах, терпеть изнурительные физические нагрузки и даже делать пластические операции. Тем временем организаторы совсем не против настраивать девушек друг против друга.

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Страна
Чили
Жанр
Драма, Триллер
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мисс 89»