WinkДетямМишки-обнимашки4-й сезон3-я серия
8.72017, Hug Me
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Мишки-обнимашки (мультсериал, 2017) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
Сюжет
Маленький медвежонок Тедди живет в лесу с папой Медведем. Вместе с Солнышком юные зрители наблюдают за их увлекательными приключениями. Обаятельный и любознательный малыш Тедди научится бы�ть ответственным и поможет папе подготовиться к зимней спячке, узнает, что же такое «хобби» и куда пропал его молочный зуб. Каждый их день не похож на предыдущий и полон интересных открытий!
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Информация
СтранаГермания, Польша
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
- АБРежиссёр
Анна
Блащик
- ЯВАктёр
Якуб
Вичорек
- ИБАктёр
Игорь
Борецки
- ЗВАктриса
Зофья
Выпиевска
- ЙПАктриса
Йоанна
Пах
- ЯДАктёр
Ярослав
Домин
- БВСценарист
Бартош
Вежбента
- ЗЯПродюсер
Зофья
Ярошук
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ИВАктёр дубляжа
Иван
Вальберг
- ЯТКомпозитор
Яцек
Тарковский