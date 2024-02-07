Мишки-обнимашки (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

WinkДетямМишки-обнимашки2-й сезон8-я серия
О сериале
Маленький медвежонок Тедди живет в лесу с папой Медведем. Вместе с Солнышком юные зрители наблюдают за их увлекательными приключениями. Обаятельный и любознательный малыш Тедди научится быть ответственным и поможет папе подготовиться к зимней спячке, узнает, что же такое «хобби» и куда пропал его молочный зуб. Каждый их день не похож на предыдущий и полон интересных открытий!
СтранаГермания, Польша
ЖанрМультсериалы
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
