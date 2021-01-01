UFC Fight Night Las Vegas 21 (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Главным событием турнира UFC Fight Night 187 стал бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом (#3 рейтинга), идущим на серии из 8 побед, и Белалом Мухаммадом (#13 рейтинга).



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