UFC 235 (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2019, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
3 марта 2019 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 235 с участием рейтинговых бойцов и популярного спортсмена из России. Главным событием стал поединок Джона Джонса и Энтони Смита, вторым по значимости — бой за титул в полусреднем весе между Тайроном Вудли и Камару Усманом.
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