WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 111-й сезонМирсад Бектич vs Дэймон Джексон
UFC Fight Night Las Vegas 11 (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Спорт18+
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О сериале
Главным боем вечера на UFC Fight Night 178 стала встреча бывшего чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона Колби Ковингтона.
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