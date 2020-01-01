11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

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Только несколько религиозных систем собрали такое число сторонников, что мы по праву называем их мировыми. Но что такое мировые религии? Какова сущность мировых религий? Ответы на эти вопросы вы найдете на данном уроке, а также ознакомитесь с основными постулатами буддизма, христианства, исл�ама.



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