Мировые культуры (сериал, 2015) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
2015, World Cultures
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Цикл программ National Geographic о племенах, сохранивших первобытный образ жизни. Вы побываете в самых удаленных уголках планеты, познакомитесь с обитателями диких джунглей, увидите самых настоящих каннибалов и почерпнете много полезной информации у эксперта по выживанию Хейзена Одэла.
